A 30 ans et en fin de contrat au 30 juin, Isco quitte le Real avec la bagatelle de 19 titres, dont 3 Championnats d'Espagne (2017, 2020 et 2022), une Coupe d'Espagne (2014) et 5 Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022).

"Quand j'étais à Malaga, je savais que j'allais partir. Je m'étais engagé avec un autre club, mais le Real Madrid a toqué à ma porte. Et on ne peut ni on ne doit dire non au Real Madrid, même s'il y a toujours des exceptions", a commencé à expliquer Isco avec un émoticône de tortue.

Une allusion à peine voilée à Kylian Mbappé, souvent interpellé de la sorte sur Internet pour sa prétendue ressemblance avec les Tortues Ninjas, et qui a décidé de refuser l'offre du Real Madrid pour prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025.

"Est arrivée la Décima (la 10e Coupe d'Europe gagnée par le Real Madrid, en 2014, NDLR), et tout ce qui a suivi ensuite appartient à l'histoire", a continué Isco sur Instagram.

"Neuf ans après, mon passage dans le club qui a rendu possible que tous mes rêves d'enfant se réalisent touche à sa fin", a-t-il poursuivi avant de conclure : "Je ne comprends pas pourquoi ils rangent déjà la fête à Cibeles, si la 15e Coupe d'Europe est déjà en chemin ! Hala Madrid".

Le Golden Boy 2012 (trophée récompensant le meilleur joueur européen de moins de 21 ans), très peu utilisé cette saison, n'a donné aucun indice sur son avenir.