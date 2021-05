Italie: la Juventus joue son standing, Cristiano Ronaldo son avenir

Championnats étrangers

AFP

Personne n'imagine la Juventus sans la Ligue des champions, et encore moins Cristiano Ronaldo et son salaire hors normes en Ligue Europa. Les Bianconeri et leur star n'ont plus que 90 minutes, dimanche soir, pour tenter d'échapper à l'accident industriel.