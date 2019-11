Pas très inspirée face à l'AC Milan, la Juventus s'en est remise au talent de Paulo Dybala pour s'imposer 1-0 et reprendre la tête du championnat d'Italie à l'issue de la 12e journée, qui a aussi vu la Lazio Rome et Cagliari s'installer dans le Top 4.

Jusqu'à la 77e minute, c'est plutôt Milan (14e) qui menait aux points, avec plusieurs occasions de Piatek, Suso ou Calhanoglu, tous mis en échec par Szczesny, dans un excellent soir.

Côté Juventus, le plus dangereux avait été jusque-là Matuidi, auteur de deux frappes dangereuses. Ronaldo, lui, était déjà sorti, dès la 55e minute. Manifestement diminué physiquement, le quintuple Ballon d'Or n'a rien fait de bon.

Les bianconeri étaient donc englués, mais ils ont une réserve de talent qui fait la différence. Douglas Costa et Dybala sont entrés et ils ont tout changé.

Pendant dix secondes, pas plus, la Juve a joué à 100 à l'heure: Douglas Costa a éliminé et trouvé Dybala; un relais de Bentancur, un autre de Higuain et revoilà Dybala qui a laissé Romagnoli sur place d'un crochet avant de battre Donnarumma (1-0, 77e).

Avec ce succès, la Juventus reprend les commandes du championnat au détriment de l'Inter Milan, victorieuse samedi du Hellas Vérone (2-1).

Derrière les deux intouchables leaders, on retrouve deux poursuivants plus inattendus, la Lazio et Cagliari.

En pleine confiance actuellement et porté par un immense Nainggolan, Cagliari a en effet corrigé la Fiorentina 5-2 pour grimper jusqu'à la 4e place, à égalité de points avec la Lazio (3e), qui de son côté a difficilement battu le promu Lecce 4-2, grâce notamment à un doublé de l'Argentin Correa.

Cagliari reste sur trois victoires consécutives et tient un rythme infernal depuis deux mois. L'équipe sarde avait en effet perdu les deux premiers matches de la saison mais, depuis, elle vient d'enchaîner dix matches sans défaite, dont sept succès.

Les Sardes peuvent continuer à rêver d'Europe, d'autant que leur succès de dimanche leur permet de dépasser l'Atalanta Bergame (5e), tenue en échec sur le terrain de la Sampdoria Gênes (0-0), et l'AS Rome (6e), battue 2-0 à Parme.

- La Roma tombe -

Face à la Fiorentina, en difficulté en l'absence de Ribéry, le grand homme du match a été Nainggolan. Revenu en Sardaigne après une saison difficile à l'Inter Milan, le Belge a distribué trois passes décisives et marqué un but d'une frappe fantastique.

Cagliari a mené 5-0 et s'est simplement relâché en fin de match, permettant à la Fiorentina (9e) de limiter les dégâts.

A Rome, la Lazio s'est donc installée sur le podium en prenant le meilleur sur Lecce. Mené 2-1, le promu a cru égaliser quand Lapadula a repris le penalty de Babacar repoussé par Strakosha.

Mais le but a été annulé après l'intervention de l'assistant-vidéo, qui a jugé que Lapadula était entré dans la surface au moment de la frappe de Babacar.

Moins de cinq minutes plus tard, la Lazio obtenait à son tour un penalty, transformé par Immobile. Le match avait basculé.

L'autre équipe de la capitale, la Roma, a de son côté chuté à Parme après une très bonne série. Les Giallorossi restaient en effet sur trois victoires d'affilée en championnat et n'avaient plus perdu depuis la 5e journée.

Mais la répétition des matches commence à peser pour un effectif accablé par les blessures depuis le début de saison et qui dispute en parallèle la Ligue Europa.

Les joueurs de Paulo Fonseca sont ainsi apparus fatigués, notamment l'avant-centre Dzeko, contre une équipe de Parme au contraire très costaud.

Kolarov a pourtant frappé un beau coup franc sur le poteau et le gardien parmesan Sepe a sorti plusieurs tentatives de Pastore, Under ou Zaniolo.

Mais ce sont les joueurs de Parme qui ont réussi à marquer, d'abord par Sprocati (68e) puis en toute fin de match par Cornelius (90+3), quand la Roma tentait d'égaliser.