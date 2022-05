La manipulation aurait commencé rapidement... "Assez tôt dans ma carrière, je suis allé dans un bâtiment officiel pour me présenter pour une assurance-vie. On m’expliquait que tout l’argent que je gagnais irait dans cette assurance-vie. Tous les 31 décembre, je recevais les reçus de ce que j’avais gagné. C’était des faux. La personne qui me les envoyait était de mèche avec les agents. Bref, j’ai été victime d’une bande organisée", dénonce-t-il.

Plus tard, une prime d’un demi-million d’euros lui sera dérobée, Yohan Mollo poursuit : "Un jour, mes agents m’ont fait signer une procuration écrite en russe, moi qui ne parle pas cette langue. On m’a dit que c’était pour l’ouverture d’un compte, mais en un seul jour l’agent a pris 500.000 euros. Il a envoyé 250.000 euros sur un de ses comptes et il a retiré 250.000 euros en cash, somme que je pense qu’il a donné à ses amis russes".

Au-delà des sommes exorbitantes, le Français a tout perdu. "En plus de mes salaires, ils ont pris ma vie. L’argent qui a transité sur mes comptes français est à hauteur de 6 millions d’euros. L’argent sur mes droits d’image était à hauteur de 10 millions d’euros. Aujourd'hui, je suis interdit bancaire, fiché à la Banque de France et je suis en procès avec toutes les banques parce que je dois de l’argent partout. Je ne mérite pas ce qu'il m’arrive".

Ce n’est pas la première fois qu’un joueur de foot se fait voler d’énormes sommes d’argent. Il y a un mois, Ludovic Giuly, ex-footballeur international expliquait sa descente aux enfers, sur Touche pas à mon poste, suite à des histoires d’escroquerie, similaires à celles de Yohan Mollo.