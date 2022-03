Comme les Diables, les Bleus se sont retrouvés ce lundi avant leurs deux rencontres amicales face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Objectif: préparer la Coupe du monde au Qatar. Et une petite phrase fait beaucoup parler dans l'Hexagone. Alors que Paul Pogba salue amicalement son ami Kylian Mbappé à Clairefontaine, le gamin de Bondy lui susurre un mot dans l'oreille: "J'en ai trop marre". Que voulait-il dire? Simple blague ou véritable information?

Ambiance pesante au Camp des Loges

Si cette phrase est dite sur un ton plaisantin, elle en dit quand même long. Car l'ambiance au PSG est délétère. La remontada humiliante subie face au Real Madrid a laissé des traces. Tout comme la défaite cuisante de ce week-end face à l'AS Monaco.

Du moins c'est ce qu'affirme le journaliste Loïc Tanzi, suiveur du PSG pour RMC, dans l'émission 'Rothen s'enflamme'. "C’est un peu le retour des deux camps avec les Sud-américains d’un côté et certains francophones de l'autre. Et la défaite à Monaco a un peu fait exploser tout ça. Heureusement qu’il y a la trêve pour que tout le monde puisse laisser passer un peu de temps", a-t-il expliqué.

Mbappé serait-il lassé de cette situation? Pour le journaliste, le manque de leader était criant suite à la défaite contre les Monégasques. "C’est un peu ce qui est pointé du doigt par certains. Le manque de caractère dans le club… et le fait que personne n’ait eu la volonté ou la possibilité de parler après un tel match, c’est aussi révélateur de ce qu’il se passe dans le groupe."

Pour les Franciliens, la saison s'annonce donc très longue. Ils n'ont plus que le championnat à disputer et ils disposent d'un confortable matelas d'avance de 12 points sur leur premier poursuivant. Comment faire pour (re)trouver de la motivation? Cette ambiance pesante pourrait peser dans le choix de Kylian Mbappé. En fin de contrat à Paris, il ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Du moins pas officiellement.

"Il en a assez des épisodes dans le vestiaire parisien"

Bien évidemment, il n'en fallait pas plus pour alarmer la presse espagnole. Cette "information" fait même la Une du site internet de AS. "Cette phrase signifie qu'il en a assez des derniers épisodes dans le vestiaire parisien", estiment nos confrères.

Selon AS, ce n'est plus qu'une question de temps avant que le joueur ne choisisse le Real. "Concernant l'avenir de l'international français, la tendance actuelle est qu'il quittera le PSG en juin pour rejoindre le Real Madrid. Encore plus après les mots qu'il a échangés avec Pogba à Clairefontaine. Les négociations avec les Parisiens n'avancent pas et le pessimisme commence à s'installer dans la capitale française", estime-t-on dans la capitale espagnole.