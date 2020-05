L'ancien défenseur international néerlandais Jaap Stam a été nommé nouvel entraîneur du FC Cincinnati, a annoncé jeudi le club du championnat nord-américain de football (MLS).

"Nous sommes très heureux et ravis que Jaap Stam soit devenu le nouvel entraîneur en chef du FC Cincinnati", a déclaré son directeur général Gerard Nijkamp. "Il possède une grande expérience en tant que joueur dans certains des clubs les plus performants au monde et a également prouvé qu'il peut guider des équipes à travers des périodes de transition en tant qu'entraîneur", a-t-il ajouté. Stam, 47 ans, a signé un contrat d'un an et demi. Il avait débuté sa carrière d'entraîneur à Reading en deuxième division anglaise (2016-18), puis avait enchaîné au PEC Zwolle (D1 néerlandaise, 2018-19) et à Feyenoord (2019) où il n'est resté que quatre mois. "Pour moi, avoir l'opportunité de travailler aux Etats-Unis, en MLS, pour un club comme le FC Cincinnati, c'est un rêve", a déclaré Stam.



Lorsqu'il était joueur, le Néerlandais a eu une carrière prolifique, qui l'a vu notamment remporter la Ligue des champions 1999 et être sacré trois fois champion d'Angleterre avec Manchester United. Il ensuite joué à la Lazio Rome, l'AC Milan et l'Ajax Amsterdam. Fort de 67 sélections avec les Oranje, il a été demi-finaliste du Mondial-1998 en France.