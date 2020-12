Le passage au FC Porto (2012-2015) constitue le point culminant de la carrière de Martinez. Avec les Dragons, il a inscrit 93 buts en 136 rencontres. Il a ensuite signé à l'Atlético Madrid, mais n'est resté qu'une saison. L'attaquant a ensuite tenté l'aventure en Chine, au Guangzhou Evergrande (2016-2018), avant un retour au Portugal, à Portimonense (2018-2020).

Martinez compte 40 présences et 8 buts en équipe nationale colombienne. Il avait participé au Mondial 2014 et à la Copa America 2011 et 2015 avec les 'Cafeteros'.