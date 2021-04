Débarqué dans la ville des Beatles l’été dernier pour 30 millions d’euros, le Colombien a retrouvé le plaisir de jouer avec Il Mister.

Ce choix de carrière avait de quoi surprendre. Rien ne laissait présager que le meneur de jeu était enclin à quitter le soleil de la belle capitale espagnole pour la grisaille et les bords de la Mersey. Mais, surtout, de quitter le Real Madrid, club du gratin mondial, pour une formation anglaise du subtop. James a confié il y a quelques jours que son avenir aurait pu être bien différent… "Je savais que je n’allais pas beaucoup jouer au Real en revenant de mon prêt en juillet 2019. Quand j'ai décidé de quitter le Bayern Munich, j'avais déjà eu des touches avec l’Atlético. C’était pratiquement fait mais le Real Madrid ne voulait pas me laisser partir. J’ai parlé avec Simeone et il m'a dit que j'étais un joueur super important, que je travaillais bien et que je pourrais jouer avec lui", a confié le principal intéressé en conférence de presse avant le match face à Crystal Palace ce lundi soir.

Il a donc passé une année à ronger son frein en attendant de se retrouver un nouveau challenge. Le dossier Everton est ensuite arrivé sur la table et tout est allé très vite. Cette destination surprenante témoignait en fait sa rage de réussir et son envie de rebondir. Et, ce, aux côtés de Carlo Ancelotti, l’entraineur qui lui a permis d’évoluer à son meilleur niveau avec le Real il y a quelques saisons. "L'une des principales raisons pour lesquelles je me suis engagé ici est la présence de Carlo. Je suis convaincu que nous allons accomplir de grandes choses", avait expliqué le Colombien lors de son transfert. (...)