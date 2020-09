Buteur sur un penalty qu'il s'est lui même procuré (77e), le milieu de terrain offensif de 25 ans a inscrit son premier but de la saison pour la formation basque. Portu (55e) et Roberto Lopez (90e+4) ont aussi marqué pour la Real Sociedad, qui s'est hissée à la 3e place du classement avec 5 points. Elche, qui jouait son premier match, est dernier.

En Italie, Benevento et Daam Foulon, pourtant menés 2-0 à la Sampdoria, sont parvenus à inverser la tendance grâce à un doublé de Luca Caldirola (33e, 72e) et un but de Gaetano Letizia (88e). Promu en Serie A, Benevento débute donc son championnat de la meilleure des manières. C'était d'ailleurs le premier match en Serie A pour Daam Foulon, arrivé lors de ce mercato estival chez les 'Sorcières' en provenance de Waasland-Beveren. Titulaire, le défenseur de 21 ans est sorti à la 81e.

En Allemagne, Benito Raman était titulaire avec Schalke 04 lors de la défaite des Königsblauen à domicile contre le Werder Brême (1-3). Niclas Fullkrug a inscrit un triplé pour le Werder (22e, 37e, 59e) avant que Mark Uth ne sauve l'honneur des locaux (90e+3). Schalke, déjà battu 8-0 par le Bayern lors de la première journée, est dernier. Le Werder grimpe à la 11e place après sa première victoire de la saison (3 pts).