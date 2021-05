Le champion d'Allemagne l'a annoncé mardi. Le contrat de l'Espagnol de 32 ans arrive à échéance. Il peut dès lors s'engager gratuitement dans un autre club.

Martinez a rejoint le Bayern en 2012, en provenance de Bilbao. En Bavière, il a remporté la Ligue des Champions en 2013 et 2020, tous les championnats depuis 2013, cinq fois la Coupe d'Allemagne, deux fois la Coupe du monde des clubs et deux fois la Supercoupe d'Europe, marquant le but décisif lors de la dernière édition contre Séville.