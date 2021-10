Comment faire pour utiliser Messi, Mbappé et Neymar ensemble? Voici la question que doit se poser tous les jours Mauricio Pochettino en ce moment. Car depuis l'arrivée de l'Argentin cet été, la sauce peine à prendre.

Une stat illustre parfaitement les difficultés de l'Argentin dans la capitale française. En Ligue 1, le sextuple Ballon d'Or est l'attaquant avec le plus grand total d’expected goals sans marquer avec 1,8xG en 13 tirs. Lors du choc face à l'OM ce dimanche, la Pulga a une nouvelle fois été muette. Il n'a d'ailleurs toujours pas marqué le moindre but en championnat. Forcément inquiétant lorsque l'on sait qu'il a déjà disputé 280 minutes sur les pelouses de France.

Un problème de positionnement?

S'il a brillé contre Manchester City, avec sa spéciale venue de la droite pour entrer dans le jeu et placer une frappe imparable, ou face à Leipzig et un doublé importantissime, il peine à se montrer dangereux sur la scène domestique.

Sur Amazon Prime, Thierry Henry a tenté d'expliquer le malaise. "Il est isolé, il touche moins la balle. Je ne dirais pas qu’il est triste mais il est isolé", a commencé l'un des adjoints de Roberto Martinez. "Moi, je le préfère dans l’axe. Leo à droite, j’ai du mal. Dans l’axe, il peut donner du rythme. Il faut trouver quelque chose pour faire jouer Messi, Mbappé et Neymar ensemble."

Un constat partagé par le journal L'Equipe. "Peu en vue contre l'OM (0-0) et peu influent sur le jeu parisien, Lionel Messi peine à s'exprimer. Sa position très excentrée et son rôle souvent déconnecté de ses partenaires interrogent, alors que la nature de son football semble évoluer avec le temps", expliquent nos confrères.

Lui aussi consultant pour Amazon Prime, Ludovic Giuly estime que Messi n'a plus les jambes pour évoluer à cette position d'ailier. Encore plus dans le football actuel qui demande beaucoup d'efforts. "C'est vrai que le voir sur le côté droit, c'est un peu bizarre, il ferait beaucoup plus de bien dans l'axe. Mais c'est un choix de coach et d'équilibre d'équipe. Moi, je le verrais plutôt derrière les attaquants, au cœur du jeu, comme c'était le cas à la fin avec Barcelone. Aujourd'hui, à droite c'est compliqué, il faut avoir les cannes, revenir... Leo, pour qu'il soit plus explosif, il faut se servir de sa vision du jeu et de sa patte. Mais le coach a quatre grands joueurs devant et veut les utiliser", a estimé l'ancien coéquipier de l'Argentin dans les colonnes du Parisien.

Actuellement, le grand monsieur du PSG s'appelle Mbappé selon Henry. “Pour l’instant, c’est l’équipe de Kylian”, poursuit le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. “C’est surtout lui qui la fait briller. Le ballon va plus vers lui. À un moment donné, il faut qu’il n’y ait qu’un chef d’orchestre, sinon tu ne peux pas jouer au même tempo. Et dans cette équipe, il y a trop de chefs d’orchestre.”