La trêve internationale qui s’est terminée mardi, il l’a passée sur le terrain. Après seize années dans le staff des Diablotins U21, comme adjoint des Saint-Jean, Jacobs, de Sart, Scifo ou Walem, avec lesquels il a vécu des moments inoubliables, comme les Euros Espoirs de 2002, 2007 et 2019, et, bien sûr, les JO 2008, Jean-François Remy a entamé une nouvelle saison à l’Union belge, mais cette fois auprès des U18 (joueurs nés en 2003) de Thierry Siquet. Avec une motivation intacte, "Jacky Mathyssen (NdlR : le successeur de Walem en U21) souhaitant logiquement continuer à travailler avec son adjoint, Thomas Buffel".

Le Brabançon a désormais retrouvé son costume de rédacteur en chef des sports à Be tv-VOOsport, car ce week-end, c’est la reprise de la Premier League. Et le championnat anglais, c’est le joyau de l’opérateur privé… © D.R.

"VOOsport World reste le diffuseur exclusif de la Premier League (le contrat court encore sur les deux prochaines saisons), et notre offre sera à nouveau la plus complète possible. Avec tous les matchs en direct, et tous les buts lors des blocs du samedi après-midi avec l’émission Goals of the Day."

Ce week-end, tous les matchs de la première journée se disputeront en horaire unique, la norme dans la version "supporters non-admis". VOOsport World sera donc sur le pont pour 7 des 8 rencontres inaugurales (les deux clubs mancuniens, qui ont joué les prolongations européennes jusqu’à mi-août, sont exemptés, et débuteront leur saison le week-end prochain), de Fulham - Arsenal ce samedi dès 13h30 au déplacement de Chelsea à Brighton lundi à 21h15.

Nouveauté de la saison, outre l’habituel débrief du week-end dans L’Europe des 11 du lundi soir, où tous les grands championnats seront analysés, les spécialistes du foot britanniques de VOOSport World seront également sur le pont dès le vendredi. Un héritage de la crise du COVID-19…

"Pendant le confinement, nous avons lancé des rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et notre chaîne Youtube : VOOdézOOme, qui parlait de la D1 belge, et VOOzOOm, anglé Premier League", confie Jean-François Remy. "Cette dernière émission va continuer : tous les vendredis, nous préfacerons le week-end anglais, en promotionnant les affiches, en collaboration avec la société de statistiques ‘Vison du jeu’ qui nous apporte des analyses tactiques sur lesquelles nous pouvons appuyer nos échanges. En mettant évidemment l’accent sur les joueurs belges…"

Qui sont, depuis deux saisons, un peu moins nombreux dans le championnat anglais…

"Une conséquence du Brexit ? "s’interroge Jean-François Remy. "Je ne pense pas que les clubs anglais boudent les footballeurs belges, même s’ils semblent plus enclins désormais à lancer des jeunes britanniques. Notre vivier reste attrayant de l’autre côté de la Manche. Je pense par contre que nous avons connu une génération exceptionnelle, et que nous sommes simplement revenus à des proportions plus normales…"





"Un championnat plus ouvert"

Le peloton des Belges de Premier League sera à nouveau emmené par Kevin De Bruyne. Le meilleur joueur de la saison 2019/2020 doit aider Manchester City à ne plus revivre un championnat dans l’ombre de Liverpool.

"Ce sera un championnat plus ouvert que la saison dernière, je pense. La succession des Reds sera disputée. Les élèves de Jürgen Klopp ont paru un peu essoufflés pour boucler 2019/2020 ; City doit prouver qu’il est capable de rivaliser avec eux ; ManU semble avoir trouvé un certain équilibre, qu’il cherche depuis la retraite de Ferguson ; Chelsea a dépensé sans compter pour se mêler à la lutte ; Tottenham ne peut pas rester dans l’ombre ; et Arsenal construit un nouveau projet et devrait être plus compétitif. Bref, le Big Six pourrait être plus resserré que ces dernières saisons. Et puis, il y a des outsiders prêts à s’engouffrer dans le carrousel : Leicester et les Wolves, bien sûr, mais je citerai aussi Everton, qui se renforce bien. Même s’il faudra attendre la fin du mercato, encore long cette année, pour bien jauger les nouvelles forces en présence…"

Pour Jean-François Remy, le meilleur du "English Game" est à venir : "La Premier League, c’est plus que du foot, c’est une histoire, un spectacle. De beaux stades, des pelouses magnifiques : il se passe presque toujours quelque chose…"

Et pour les amoureux du jeu comme lui, le foot anglais ne se regarde pas seulement, il se vit : "Cette Premier League ce sera aussi la rivalité entre les meilleurs managers, prêts à nous offrir de belles batailles tactiques. Guardiola ne voudra plus vivre dans l’ombre de Klopp ; Mourinho a une revanche à prendre. Et la nouvelle génération a les dents longues : Lampard, Solskjaer ou Arteta sont ambitieux. Et puis, il y a bien sûr l’attraction Marcelo Bielsa, avec le retour de Leeds en PL : l’Argentin, c’est un peu le père spirituel de tous ces coaches. Ça promet de belles joutes, verbales aussi…"

À décoder donc sur VOOsport World, et nulle part ailleurs…

