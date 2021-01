Joan Laporta, favori à la présidence du Barça, s'en prend au PSG: "Peut-être qu'ils peuvent recruter Messi s'ils continuent à passer outre le fair-play financier" Championnats étrangers N. Ch. L'homme politique catalan est favori à la présidence du FC Barcelone. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne porte pas le PSG dans son coeur... © Belga

Joan Laporta s'est confié à nos confrères de L'Equipe, ce samedi. L'occasion d'apprendre qu'il a très peu apprécié la porte ouverte laissée par Leonardo, le directeur sportif du PSG, à une éventuelle arrivée de Lionel Messi dans la capitale française. "Je dois dire que le comportement du PSG ne m'a pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça. Cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Pour ma part, j'ai toujours respecté les autres clubs. Si on entre dans ce jeu, il me semble que l'on porte préjudice au monde du football."



Alors que PSG et Barça s'affronteront en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Laporta estime que Paris pourrait recruter Messi "s'il continue à passer outre les normes du fair-play financier. D'après ce que je sais, ils ont eu des pertes importantes l'an dernier. Je serais curieux de savoir s'ils vont faire fi des règles pour le recruter. Si ça arrive, j'espère que l'UEFA et la FIFA réagiront avec fermeté et que le Tribunal Arbitral du Sport ne tremblera pas au moment de rendre son verdict." Une allusion à peine dissimulée à la décision du TAS, en mars 2019, d'annuler la décision de l'UEFA de réexaminer les finances du club parisien.



Personne ne sait où Lionel Messi évoluera la saison prochaine ni même qui sera le futur président du FC Barcelone. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Laporta ne ménage pas sa peine pour être apprécié par les socios.