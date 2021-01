Pour pouvoir être candidat à la présidence du Barça, tous les candidats devaient obtenir le cap des 2 257 signatures nécessaires provenant des socios.

À ce petit jeu, c'est Joan Laporta qui a devancé ses concurrents (Victor Font, Toni Freixa et Emili Rousaud). Il a obtenu 10 272 signatures. Il est suivi de Victor Font avec 4 713 signatures. Toni Freixa en a récoltées 2 822 et Emili Rousaud 2 510 signatures.

L'ancien président du Barça espère revenir au club catalan avant tout pour le servir. Il pense être la bonne personne pour sortir le Barça de la crise. "J'ai l'expérience, la préparation et la détermination pour faire les changements dont le club a besoin pour sortir de la situation économique délicate dans laquelle il se trouve", a-t-il confié à Eurosport Espagne.

Un autre défi attend Laporta s'il devient le président du Barça jusque 2025. Il s'agit de la prolongation de Lionel Messi, qui peut quitter le club librement cet été. "On doit prolonger Messi, ce n’est pas négociable. Messi est une priorité et nous allons essayer de le convaincre de continuer à écrire cette belle histoire entre lui et le Barça", poursuit-il.

Joan Laporta a également confié que la Masia resterait au coeur du projet de Barcelone: "C'est un pilier fondamental et c'est ce qui fait du club un modèle, quelque chose qui nous rend compétitif. De plus, elle va permettre de garantir la viabilité économique et financière du club".

Pour ce qui est de Ronald Koeman, Laporta n'a pas fermé la porte sans pour autant confirmer qu'il sera encore le coach du Barça lors de son éventuel mandat: "C'est le coach actuel du Barça, il mérite le même respect et la même marge que les autres entraîneurs"