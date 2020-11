En deux mois, l’attaquant aux 126 millions d’euros fait aussi bien que la saison dernière.

Avec ses 126 millions d’euros sur la tête, il est le cinquième transfert le plus cher de l’histoire du football. Il est aussi le Portugais le plus coûteux devant les 105 millions d’euros déboursés par la Juventus pour Cristiano Ronaldo. Un sacré poids à porter sur les épaules lorsque l’on a seulement 19 ans et que l’on est amené à remplacer Antoine Griezmann.

La pépite portugaise João Felix a eu besoin de temps pour digérer son départ de Benfica vers l’Atletico Madrid durant l’été 2019. "Avec le temps, ça ira mieux, les choses vont s’améliorer", disait-il la saison dernière alors que les critiques fusaient déjà. "Je ne regarde pas tout ce qui se dit sur moi. Je n’y fais pas attention."

(...)