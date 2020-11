Les débuts de Ronald Koeman en tant qu'entraîneur du FC Barcelone sont compliqués et il semble que l'entraineur néerlandais n'a plus trop le droit à l'erreur avec sa triste 12e place en Liga et deux défaites en six matchs au compteur. Pour se rattraper, le FC Barcelone devra batailler dur face au Betis Séville et son capitaine Joaquin (39 ans, 7 matchs en Liga cette saison).

Ce dernier a d'ailleurs déjà lancé les hostilités dans une interview où il a tout simplement dézingué Ronald Koeman, qu'il avait eu comme entraîneur à Valence en 2007-2008. "Avec Koeman à Valence ? Cela n’a pas été la plus belle expérience de ma carrière sportive. Pour être honnête, l'avoir comme coach n’a pas été agréable. Heureusement, cela n'a pas duré longtemps et nous avons réussi à sauver l'année. (…) Je ne lui dirai pas bonjour et il ne me saluera pas", a expliqué le milieu de terrain à la Cadena Ser.

A Valence, le technicien néerlandais n’avait pas hésité à écarter plusieurs cadres, dont Joaquin, pour qui la pilule semble encore difficile à avaler...