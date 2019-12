José Mourinho est à Tottenham depuis un peu moins de 3 semaines.

Lundi, Messi a enlevé son 6e Ballon d'Or de sa carrière devant Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo. Selon José Mourinho un joueur de Tottenham peut prétendre à cette prestigieuse récompense individuelle: Dele Alli. Selon le Mou, l'Anglais possède toutes les caractéristiques pour, un jour, soulever ce trophée. Présent en conférence de presse, le Portugais a déclaré: "Il peut faire tout ce qu’il veut. Il a le talent, il a le bon âge, la bonne expérience au plus haut niveau : jouer dans la Ligue des champions, jouer pour l’équipe nationale dans les plus grandes compétitions. Il a tout. C’est juste une question de motivation au quotidien."

Le Mou a déjà entraîné un Ballon d'Or en la personne de Cristiano Ronaldo.