Ses Spurs trônent actuellement en tête de la Premier League après 9 journées.

Après son séjour mitigé à Manchester United, nombreux étaient ceux qui lui avaient collé l'étiquette de "dinosaure". Son arrivée à Tottenham n'avait certainement pas réjoui les supporters locaux. Habitués à la philosophie offensive de Pochettino, ils craignaient de devoir subir un jeu conservateur.

Un an après son intronisation, Mourinho prouve qu'il n'est certainement pas dépassé : le Portugais et ses troupes font actuellement la course en tête. "C'est super d'être premiers", a-t-il expliqué. "Mais on pourrait être deuxièmes et ce ne serait pas un problème, je suis juste content de l'évolution."

Le succès enregistré face à Manchester City samedi (2-0) encapsulait à merveille la recette employée par le Special One. Trois ingrédients en particulier lui ont permis de donner tort à ses détracteurs.

(...)