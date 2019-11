Le Portugais José Mourinho devient l'entraîneur principal de Tottenham, a annoncé mercredi le Club londonien sur sa page web. Vainqueur de la Ligue des champions sur le banc de Porto (2004) et de l'Inter Milan (2010), José Mourinho reste sur une expérience mitigée à Manchester United (2016-2018): après une bonne première saison (victoires en Europa League et Coupe de la Ligue), la situation du "Special one" avait dégénéré jusqu'à son éviction en décembre 2018.