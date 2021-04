Tottenham a officialisé l'information, qui avait fuité dans plusieurs médias britanniques, en fin de matinée. "José et son staff étaient à nos côtés durant l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire du club", a indiqué le président Daniel Levy. "José est un grand professionnel qui a démonté une énorme résilience durant cette pandémie. D'un point de vue personnel, j'ai apprécié travailler avec lui et je regrette que les choses n'aient pas fonctionné comme nous l'espérions tous les deux. Il sera toujours le bienvenu ici et nous le remercions lui et son staff pour leur contribution."

Mourinho avait repris les Spurs en novembre 2019, succédant à Mauricio Pochettino, mais n'avait pas réussi à les qualifier pour la Ligue des Champions. Cette saison, c'est aussi très mal embarqué puisque les coéquipiers de Toby Alderweireld n'occupent que la 7e positon en championnat, à cinq longueurs de la première place qualificative pour la C1.

Tottenham sort de trois rencontres sans la moindre victoire en championnat, dont un match nul à Everton ce week-end (2-2). Le club londonien avait aussi été éliminé sans gloire de l'Europa League face au Dinamo Zagreb.