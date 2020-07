Cinq choses à savoir sur le nouveau phénomène du football anglais, qu’Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier vont côtoyer.

Dortmund s’apprête à frapper un très grand coup sur le marché des transferts. Après Thomas Meunier, qui était le joueur en fin de contrat le plus demandé, le Borussia est sur le point de finaliser l’arrivée du prospect que toute l’Europe s’arrachait : Jude Bellingham pour 25 millions d’euros et un contrat de cinq ans.

Le prodige anglais, 17 ans depuis le 29 juin, sort d’une saison à 41 apparitions (pour quatre buts et trois passes décisives) dans la grisaille de Birmingham et de la Championship. Et il n’a pas fini de grandir, dans tous les sens du terme, puisqu’il a pris cette saison un peu moins de 3 centimètres. Découverte.