L'ailier du Borussia Dortmund Jude Bellingham fait l'objet d'une enquête de la fédération allemande de football (DFB) à la suite de ses commentaires sur l'arbitre Felix Zwayer après la défaite de son équipe samedi dans le match au sommet de la Bundesliga contre le Bayern Munich (2-3). "La commission de contrôle examinera la déclaration du joueur de Dortmund Jude Bellingham pour sa pertinence au regard de la loi sportive", a déclaré dimanche Anton Nachreiner, le président de la commission, interrogé par l'agence allemande dpa.

L'international anglais de 18 ans, Bellingham, était particulièrement contrarié par le fait que le défenseur de Dortmund, Mats Hummels, ait été pénalisé pour une faute de main. Robert Lewandowski a marqué le but de la victoire sur le penalty qui en a résulté.

L'entraîneur de Dortmund, Marco Rose, a lui-même été exclu du terrain lors du match au sommet de Bundesliga après s'en être pris à l'arbitre.

"Si vous regardez un grand nombre de décisions durant la partie... Vous donnez à un arbitre, qui a déjà truqué des matchs auparavant, le plus grand match d'Allemagne, à quoi vous attendez-vous ?", a déclaré Bellingham dans une interview avec le diffuseur norvégien Viaplay. "Pour moi, ce n'était pas [un penalty]. Il ne regarde même pas le ballon, il se bat pour l'avoir et il le frappe."

Zwayer a été banni pendant six mois en 2005 pour son implication dans un scandale autour de l'ancien arbitre Robert Hoyzer qui truquait les matchs. Robert Hoyzer a été à l'époque condamné à une peine de prison ferme et Felix Zwayer évoluait comme arbitre assistant (le long de la touche). Il s'était vu reprocher d'avoir été au courant des agissements de Hoyzer mais de ne pas les avoir signalés immédiatement, et même d'avoir reçu de sa part une petite somme d'argent - 300 euros - sans toutefois qu'une participation active à un truquage de match ait pu être établie.

Dortmund était également mécontent qu'une intervention de Lucas Hernandez sur le capitaine Marco Reus dans la surface n'ait pas été revu à la vidéo, comme l'a fait Zwayer dans la décision de Hummels.