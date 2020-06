Bientôt 'Danse avec les stars' ?

Jurgen Klopp est donc parvenu, trente ans plus tard, à remettre Liverpool sur le toit du football anglais, douze mois après l'avoir mis sur le toit de l'Europe. Forcément, cela méritait une fête mémorable. Et comme toujours dans ces cas-là, des images ont filtré sur les réseaux sociaux. Les joueurs, notamment, ont partagé leur joie avec leurs abonnés. Mais certaines vidéos ont été tournées plus discrètement, comme celle de Jurgen Klopp qui se laisser aller à quelques pas d'une danse bien débridée, au bout de la nuit. Admirez plutôt:Un peu plus tôt, les joueurs avaient explosé de joie au moment du penalty transformé par Willian face à Manchester City, synonyme de sacre des Reds.