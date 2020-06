Jürgen Klopp a dédié jeudi soir aux supporters le premier titre de champion d'Angleterre des Reds depuis 30 ans: "Cette soirée, elle est pour vous", a dit l'entraîneur, tout en les appelant à respecter la distanciation sociale.

"C'est un moment tellement important, je suis complètement submergé", a déclaré le coach très ému au micro de Sky Sports. "Cette soirée, elle pour vous, là dehors", a ajouté Klopp, tout en adressant, comme souvent pendant le confinement, des conseils de prudence.

"C'est incroyable. J'espère que vous resterez chez vous, ou sortirez devant votre maison si vous voulez, mais pas plus", a-t-il recommandé, alors que les autorités locales craignaient des rassemblements de supporters aux alentours d'Anfield Road.

Malgré les demandes répétées de l'Allemand, des vidéos de fans fêtant le titre devant l'antre des Reds sans respecter les règles liées à la pandémie de Covid-19 étaient visibles sur les réseaux sociaux.

Klopp était en compagnie de ses joueurs dans un hôtel de la ville pour voir la défaite de Manchester City (2-1) à Chelsea qui a enfin mis les Reds définitivement hors de portée des double champions sortants.

Klopp a aussi évoqué l'incertitude des trois mois d'interruption du championnat à cause de la pandémie de Covid-19 et le soulagement d'avoir pu gagner le titre sur la pelouse.

"C'est un grand soulagement parce que pendant les trois mois d'arrêt, personne ne savait si on allait reprendre. Et ensuite on ne sait pas à 100% dans que état on allait revenir", a-t-il ajouté.

Le propriétaire du club, John W. Henry, s'est lui félicité après "une saison pour l'histoire" de son Liverpool. "Ça a été une année incroyable, de réussites exceptionnelles, qui atteint son apogée ce soir avec la conquête du titre en Premier League", a déclaré l'homme d'affaires américain, qui a racheté le club anglais en 2010.

"L'entièreté de cet accomplissement a apporté du répit et de la joie à tant de gens dans une année si tragique", marquée par la pandémie de Covid-19, a-t-il ajouté. "Vous, les supporters, vous êtes Liverpool dans tous les sens du terme et vous continuez à pousser ce club vers l'avant: un club historique qui entre encore dans l'histoire."