Pourquoi la capture de Diogo Jota est un (très) joli coup des Reds.

De la flexibilité, de la détermination, un œil pour le but, une impressionnante cadence de travail, de la polyvalence et de l'intelligence. Voilà les six principales raisons pour lesquelles Jürgen Klopp désirait attirer Diogo Jota à Anfield, selon The Athletic. L'ailier débarque sur les bords de la Mersey en provenance de Wolverhampton. Après avoir sorti la coquette somme de 27,3 millions d'euros pour Thiago Alcantara, Liverpool a signé un chèque de 49,1 millions pour s'assurer des services du Portugais (le prometteur défenseur, Ki-Jana Hoever effectuait le chemin en sens inverse contre 11 millions).

Sous les ordres de Nuno Espirito Santo, Jota évoluait la plupart du temps sur le flanc gauche du trio d'attaque aux côtés du prolifique Raul Jimenez et du spécimen athlétique qu'est Adama Traoré. Toutefois, il peut également être déployé en soutien d'attaque ou carrément en tant que centre-avant.

Avec Mohammed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané, Klopp dispose déjà d'un des trios les plus terrifiants du continent. Ce triumvirat semble indivisible et indéboulonnable : alors pourquoi avoir déboursé une telle somme pour Jota ?

