Jurgen Klopp est revenu, tout sourire, sur le but de Vincent Kompany contre Leicester, lors du gala des Football Writer's Association, auquel Guardiola a aussi participé.

Souvenez-vous. Lundi 6 mai 2019. Manchester City reçoit Leicester lors de la 37ème journée de Premier League. En tête du classement, c'est le coude-à-coude entre les Citizens et Liverpool. Sans faux pas sur les deux derniers matches, les troupes de Pep Guardiola seraient sacrées, sans quoi, les joueurs de Jurgen Klopp n'hésiteraient pas à jouer un mauvais tour à Kevin De Bruyne et Vincent Kompany.

On dispute la 70ème minute de jeu lorsque Vincent Kompany s'avance, balle au pied, vers le rectangle. Alors que tous ses coéquipiers lui crient de ne pas tirer, il arme une merveilleuse frappe qui se loge dans la lucarne d'un Kasper Schmeichel impuissant. Finalement, City s'impose 1-0 et remporte quelques jours plus tard le dernier match de la saison. Kompany soulèvera à nouveau le trophée dans la foulée, au nez et à la barbe de Klopp.

Depuis son salon, Jurgen Klopp assistait à tout cela, les mains dans les poches. "Le lendemain, nous jouions contre Barcelone. La journée avait été remplie d'entraînements. Quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a demandé si on allait regarder le match. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr. Finalement, je l'ai regardé. J'étais dans mon fauteuil, les mains dans les poches. Toute la saison, je suis resté calme. Mais pas à ce match. Seconde par seconde, j'ai commencé à espérer (NDLR: un faux pas de City). Au fil du match, je voyais Leicester être de plus en plus fatigué et je leur en voulais", ironiste-t-il lors de la soirée des Football Writer's Association à laquelle le coach de City a également participé.

Et puis, arriva le but de Vince The Prince. "Comme il le fait toute la saison, il marque de l'extérieur de la surface", poursuit-il en rigolant. "Son premier but de sa saison, c'était un bon moment.", conclut-il.

Dans la foulée, Pep Guardiola a également pris la parole pour expliquer son ressenti lors de cette course acharnée pour le titre. " Ce que Jurgen a ressenti à ce goal de Vincent Kompany, je l'ai ressenti tous les week-ends, quand son équipe marquait dans les dernières minutes. A chaque fois, je me disais, "cette fois-ci, c'est la bonne. Ça va arriver". Ça 'est jamais arrivé", ironise-t-il à son tour.

Avant de poursuivre: "Je crois que la saison passée a été la plus difficile de toutes à cause des qualités de Liverpool. J'ai appris que c'est très difficile de jouer contre les équipes de Jurgen Klopp. D'ailleurs, je suis certain de vouloir gagner son trophée (NDLR: la Ligue des Champions) et je suis certain qu'il aimerait gagner mon trophée (NDLR: la Premier League). Peut-être que nous pouvons échanger ?", a glissé le tacticien catalan.

Les deux hommes ont eu le mérite d'amuser le public.