Un énorme vide. Voilà ce qu’ont laissé derrière eux Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, respectivement dans les vestiaires de la Juventus et du FC Barcelone. Pendant que le Portugais de Manchester United et l’Argentin du PSG trônent chacun en haut du classement de leur nouveau championnat, leurs anciens coéquipiers font la grimace. (...)