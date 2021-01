Sous la houlette de l'Italien, la Juve a pris son pire départ en 10 ans.

Déjà critiqué avant le déplacement de dimanche à San Siro, Pirlo n'a pas arrangé son cas en s'inclinant 2-0 face à l'Inter. La dernière fois que les Nerazzurri s'étaient imposés sur ce score face à la Juventus, ils s'étaient offert le titre, et même un fabuleux triplé avec la Ligue des champions et la Coppa Italia (en 2009-2010), tandis que la Vieille Dame avait terminé 7e, à 27 points du champion. Si Romelu Lukaku et ses coéquipiers espèrent que l'histoire se répétera, Pirlo, lui, devra trouver des solutions pour éviter qu'un scénario similaire ne se reproduise.