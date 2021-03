Avec Ozan Kabak, Nathaniel Phillips et le retour de Fabinho, les Reds assurent enfin leurs arrières.

Déjà 34 buts encaissés, soit la 7e pire défense du championnat, à des années-lumière des 17 buts pris par Manchester City et surtout de leur propre bilan de la saison dernière à pareille époque (15). Si Liverpool se traîne dans la gadoue ces derniers mois, c’est en grande partie à cause de ses problèmes défensifs.

Il est vrai qu’Alisson, adulé ces dernières années pour ses prestations exceptionnelles et même nommé meilleur gardien de 2019 par la Fifa, connaît une nette baisse de régime. Mais ce sont surtout les problèmes de blessures qui ont causé cette descente aux enfers. Matip, Gomez et surtout van Dijk sont tous coincés à l’infirmerie. Fabinho et Henderson, les deux milieux de terrain utilisés comme roues de secours défensives, les ont ensuite rejoints.

Jürgen Klopp n’a donc eu d’autre choix que de lancer celui qu’il a recruté en urgence à la fin du mercato hivernal. Prêté par Schalke 04, Ozan Kabak, un jeune Turc âgé d’à peine 20 ans, est désormais le garant de la défense du champion d’Angleterre en titre. À ses côtés, Nathaniel Philipps, un Anglais de 23 ans rapatrié d’un prêt en D2 anglaise l’été dernier.