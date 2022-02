Mercredi, Antonio Conte a paru aussi dépité que jamais, remettant lui-même son avenir à Londres en doute. “Si le problème c’est moi alors je suis prêt à m’en aller”, avait déclaré l’Italien après l’humiliante défaite subie contre Burnley.

Si ses Spurs restaient sur une victoire (contre Manchester City) en cinq matchs de championnat avant d’affronter Leeds, Conte a vu ses hommes revigorer leurs espoirs de top 4. Et de quelle manière… Grâce à Matt Doherty, Dejan Kulusevski, Harry Kane et Heung-Min Son, Tottenham a enfoncé les Peacocks.

Alors que les troupes de Marcelo Bielsa, qui viennent d’encaisser 17 buts en quatre matchs, sont plus que jamais candidats à la relégation, Son et Kane en ont profité pour battre un glorieux record. Depuis qu’ils sont devenus coéquipier en 2015, l’Anglais et le Coréen ont maintenant combiné à 37 reprises pour trouver le chemin des filets en Premier League. De quoi leur permettre de dépasser l’illustre association formée par Frank Lampard et Didier Drogba à Chelsea (36). “J’adore la combinaison avec ce gars”, a écrit Kane en publiant une photo aux côtés de Son sur les réseaux sociaux.

De son côté, Conte a retrouvé le sourire. “Mes mots en milieu de semaine étaient très clairs. Mais, aujourd’hui (samedi), pour la première fois j’ai pu apercevoir ma griffe sur cette équipe. Il faut que ce succès serve de nouveau point de départ.”