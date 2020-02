Ce dimanche, Karim Benzema est entré un peu plus dans la légende des attaquants du Real Madrid.

S'il n'est pas l'attaquant du Real Madrid qui a marqué le plus de buts, il peut se vanter d'être celui qui a le plus fait marquer les autres. Grâce à sa passe décisive pour Lucas Vazquez en fin de rencontre dimanche à Osasuna (victoire 1-4), KB9 a signé son... 132ème assist pour le compte des Merengues. Ajoutez ses 240 buts inscrits (en 496 matches) depuis son arrivée en juillet 2009 et vous obtenez une moyenne de 22 buts et 12 assists par saison. Pas mal quand on sait qu'à côté de cela, le Français a partagé l'attaque du Real Madrid avec des grands noms comme Cristiano Ronaldo et Raul.

C'est d'ailleurs ces deux attaquants légendaires du club que Benzema domine au classement des passeurs du Real Madrid. Ronaldo vient d'être relégué à la 2ème marche du podium avec ses 131 assists tandis que Raul, avec ses 108 offrandes, complète le podium.

Et dire que Didier Deschamps se passe de lui en équipe de France...