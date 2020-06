Klaas-Jan Huntelaar portera une saison de plus le maillot de l'Ajax Amsterdam, a annoncé lundi le club néerlandais qui a prolongé le contrat de son attaquant.

Huntelaar aura 37 ans en août mais il se sent encore assez frais pour évoluer au plus haut niveau. La saison dernière, il a inscrit neuf buts alors qu'il n'était pas un titulaire incontournable du onze ajacide.

"Je ne me vois pas jouer avec un autre maillot", déclare Klaas-Jan Huntelaar sur le site de l'Ajax. "Je me sens bien, je viens au club avec plaisir et je sais que je peux apporter quelque chose sur le terrain".

Après avoir joué à l'Ajax de 2006 à 2009, Huntelaar était passé par le Real Madrid, l'AC Milan et Schalke 04. L'ancien international néerlandais (76 sélections, 42 buts) était revenu à Amsterdam en 2017.