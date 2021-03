Huit défaites sur les douze derniers matchs, dont six consécutives à Anfield, un bilan de 10 points sur 36 en championnat depuis le début de l’année 2021, une huitième place au classement et 22 points de retard sur le leader… Quand un entraîneur champion en titre présente un bilan aussi chaotique la saison suivante, il est souvent contraint de faire ses valises plus tôt que prévu.

Mais pas Jürgen Klopp. D’abord parce qu’il n’est pas le plus grand fautif de cette spirale infernale. Ses idées, son système et sa mentalité déteignent d’ailleurs toujours sur le groupe et le fond de jeu. Ce sont surtout l’hécatombe de blessure et la méforme de plusieurs cadres qui ont totalement enrayé la machine.

