Il y a de l'animosité entre les deux entraîneurs...





Liverpool a été tenu en échec ce lundi soir par West Ham (1-1). Une rencontre qui était une sorte de match dans le match entre les deux entraîneurs, Jürgen Klopp et Manuel Pellegrini.

Après avoir pesté sur l'arbitrage, l'Allemand a dû faire face au critique de son homologue chilien qui a rappelé la position de hors-jeu de James Milner sur le goal des Reds.

"Il est habitué à gagner avec des buts hors-jeu", a expliqué après la rencontre Manuel Pellegrini. "Il m’a battu avec un but hors-jeu de plusieurs mètres, donc il ne devrait pas se plaindre..."

Par cette phrase, l'entraîneur de West Ham faisait référence au quart de finale de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund (entraîné par Klopp) et Malaga (entraîné par Pellegrini) en 2013. Ce jour-là, les Allemands s'étaient imposés grâce à un but inscrit en toute fin de rencontre. "J'avais dit avant le match qu’on devait gagner et que si on pouvait aider Manchester City, ce serait tant mieux. C'est peut-être pour ça que Klopp l’a eu mauvaise."

Au classement, Liverpool reste en tête de la Premier League mais n'a plus que 3 points d'avance sur son dauphin Manchester City.