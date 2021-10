A la sortie du Camp Nou, des dizaines de supporters catalans ont encerclé la voiture du Néerlandais. Certains ont frappé le véhicule et un supporter s'est même allongé sur le capot pour prendre un selfie.

"Le FC Barcelone condamne publiquement les actions violentes et méprisantes que notre entraîneur a subies en quittant le Camp Nou", a indiqué le club sur Twitter. "Le club prendra les mesures de sécurité et disciplinaires afin que de tels événements malheureux ne se reproduisent plus."