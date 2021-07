Antoine Griezmann vit une période délicate. Après un Euro décevant où les Bleus ont été éliminés prématurément, le Barcelonais se retrouve dans une polémique dont il se serait bien passé. Une vidéo datant de 2019 est ressortie où l'on voit le Mâconnais se moquer avec Ousmane Dembélé de salariés japonais en prenant leurs accents lors d'une tournée du club catalan au pays du Soleil-Levant.

Le champion du monde a présenté ses excuses il y a quelques jours. " Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours, certaines personnes veulent me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j'ai pu offenser mes amis japonais."

Cela n'a pas suffi. Alors que l'attaquant était sous contrat avec Konami pour incarner le rôle d'ambassadeur du jeu Yu-Gi-Oh, ll s'est fait lâcher par l'éditeur de jeux vidéos.

"Konami Digital Entertainment estime [...] que la discrimination de quelque nature que ce soit est inacceptable. Nous avions annoncé qu'Antoine Griezmann devenait notre ambassadeur du contenu mais, à la lumière des événements récents, nous avons décidé d'annuler le contrat. En ce qui concerne notre franchise eFootball PES, nous demanderons au FC Barcelone, en tant que club partenaire, d'expliquer les détails de cette affaire et ses actions futures."

Une décision qui aggrave la situation du Catalan, en difficulté à Barcelone et dont les rumeurs de départs s'accentuent.