Son sourire est déjà grand en temps normal. Mais depuis dimanche soir, il grimpe jusqu’à ses oreilles. Troisième joueur le plus capé de la sélection sénégalaise (78 apparitions), Cheikhou Kouyaté peut enfin savourer, après sa quatrième Can.

“On l’attendait depuis des années, on a échoué en finale il y a deux ans et cette année c’était la bonne”, a réagi avec soulagement le joueur de Crystal Palace qui a porté son équipe durant le tournoi, avec notamment un but libérateur face à la Guinée Équatoriale en quart de finale.