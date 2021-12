"Nous avons une mauvaise nouvelle parce que Mateo était à l'entraînement hier (lundi) et il avait un grand sourire et c'était un plaisir de le voir de retour, mais il a été testé positif aujourd'hui", a expliqué le coach allemand en conférence de presse. "Il est en quarantaine et indisponible pour encore plusieurs jours, ce qui est un gros coup dur pour lui personnellement et pour nous tous", a-t-il ajouté au sujet du milieu axial qui a raté les huit derniers matches en raison d'une blessure aux ischios-jambiers.

Actuellement en tête du groupe H, à égalité de points avec la Juventus Turin qui reçoit Malmö pour la dernière journée de poule, Chelsea essaiera de conserver la première place et l'avantage du terrain au match retour en huitièmes de finale qu'elle offre, tout en gérant son effectif.

Avec un Romelu Lukaku pas encore totalement remis d'une blessure à une cheville, Ben Chilwell blessé pour le reste de la saison, Trevoh Chalobah touché aux ischios et N'Golo Kanté au genou, les Blues n'ont guère le choix.

"La décision n'est pas prise encore parce qu'on vient de s'entraîner (mais...) il y a de grosses chances qu'on repose certains joueurs et qu'on donne des minutes à des joueurs qui ont besoin de rythme", a admis Tuchel. "Les gars ont l'air frais, ils sont prêts pour demain et on pourrait faire jouer n'importe lequel d'entre eux, mais le problème c'est le prochain match", a-t-il précisé.

Chelsea ne rentrera que jeudi au petit matin de son périple russe et "samedi on affronte une équipe très intense comme Leeds qui a pu se préparer toute la semaine pour ce match", a souligné le technicien. Un match d'autant plus important que Chelsea a été battu à West Ham (3-2) ce week-end et a perdu sa place de leader, dépassé par Manchester City et Liverpool qu'il ne veut pas laisser filer.