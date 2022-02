Le temps et les mois passés loin des terrains n'ont pas d'emprise sur lui. Titulaire pour la première fois sous les couleurs du LOSC, Hatem Ben Arfa a impressionné avec sa passe décisive pour Botman malgré la lourde défaite concédée (5-1).

Coupable d'un marquage trop léger sur son ancien coéquipier avec qui il a passé la saison 2017-2018 à ses côtés, Kylian Mbappé est revenu sur l'action au micro de Prime Video suite à une question de Thierry Henry.

"Il passe parce que moi et Di Maria avons eu peur. On s’est dit: ‘vas-y toi, non vas-y toi’. Et au final, il passe comme ça parce qu’on est sur lui au départ. On s’est un peu regardé."

Le champion du monde 2018 a ensuite dressé les louanges de l'ancien Parisien. "Il maîtrise. Comme je dis souvent, la qualité, ça ne s’achète pas à Carrefour. Il peut ne pas jouer pendant un an, il a toujours des restes. Il aura peut-être moins de rythme mais il a la qualité. C’est clair que quand il a redémarré...On n’était pas attentiste mais on était sur le recul-frein. On s’est demandé: ‘qui c’est qui va manger?’ moi, je ne voulais pas manger. C’est un très bon joueur."

Un joli compliment légitime au vu de la performance individuelle du joueur de 34 ans.