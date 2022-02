Premier but de la saison pour le Diable rouge en championnat.

ANGLETERRE

Dendoncker buteur face à Tottenham

Leander Dendoncker a inscrit son premier but de la saison en Premier League avec Wolverhampton en déplacement à Tottenham. Alors que les Wolves menaient 0-1 après 6 minutes (but de Jiminez), le Diable rouge a doublé la mise 12 minutes plus tard. Opportuniste l'ancien anderlechtois s'est trouvé au bon endroit pour propulser au fond des filets un ballon mal repoussé par la défense des Spurs.

ITALIE

Dimanche midi, l'AC Milan s'est emparé de la tête de la Serie A en disposant de la Sampdoria de Gênes par le plus petit écart, 1-0, dans le cadre de la 25e journée de championnat. Ils prennent ainsi la tête du classement. C'est le jeune attaquant portugais Rafael Leao qui a offert la victoire aux Rossoneri dès le début de rencontre (8e). À la réception d'un long dégagement de son gardien Mike Maignan, Leao a éliminé son adversaire direct et remporté son face-à-face avec Wladimiro Falcone pour mettre les siens aux commandes. Malgré une domination statistique, le Milan n'a pas eu besoin d'un but supplémentaire pour s'assurer les trois points.

Alexis Saelemaekers, sur le banc au début de la rencontre, est monté au jeu à la 57e minute à la place de Junior Messias.

Cette victoire permet à l'AC Milan de prendre provisoirement la tête de la Serie A avec 1 point d'avance sur l'Inter, qui compte 1 match de moins. Le Napoli suit de près, avec seulement 2 points de moins que les leaders.