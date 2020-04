L'Argentin est dans le viseur du Barça pour l'année prochaine.

Si le doute plane concernant la suite de la saison à cause de la propagation du coronavirus, les écuries européennes planchent déjà sur le prochain mercato. Le FC Barcelone aimerait d'ailleurs renforcer son équipe et souhaiterait s'attacher les services de Lautaro Martinez. Avec une clause de 111 millions d'euros dans son contrat, les Catalans savent déjà combien il faudra mettre sur la table pour s'attacher les services de l'Argentin.

Son agent dément les contacts mais...

L'agent de l'attaquant n'a pas fait de mystère dans la presse argentine. Pour la radio Planeta 947, il a déclaré: "Avec tout ce qui se passe actuellement, nous n’avons parlé avec personne d’autre que l’Inter. Tout ce qui sort dans la presse, ce sont des rumeurs. On m’appelle depuis Madrid, depuis Barcelone, depuis l’Angleterre, on me parle du Real Madrid, du Barça, on me dit que Chelsea le veut, mais je mentirais si je disais qu’il y a quelque chose actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe entre les clubs, mais de notre côté, il n’y a rien. Messi dit quelque chose de bien sur Lautaro et ça y est, mille messages arrivent. Il est bien où il est. Il peut y avoir des milliers d’infos, lui n’est pas touché par ça, il veut juste jouer et marquer, rien d’autre

Ensuite, il a tout de même reconnu que des contacts s'étaient noués avec certaines écuries... "Oui on parle avec des gens qui ne sont pas directement des gens des clubs, mais des proches. Mais juste par respect, rien d’officiel" a-t-il confié. Avant ensuite d'enchaîner: "Qui n’aimerait pas jouer avec Messi ? Il a dit que c’était un rêve en parlant des matchs qu’ils ont joués ensemble en sélection. Mais si on lui demande où il veut jouer aujourd’hui, il ne nous dirait rien. Ce ne serait pas fou d’imaginer que les grands clubs européens souhaitent le recruter, mais il n’y a rien de fait"

Pas sûr que ces déclarations calment les ardeurs des recruteurs du FC Barcelone qui va devoir recruter en attaque pour se renouveler...