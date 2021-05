L'Ajax Amsterdam compte 79 points. Le PSV Eindhoven, son plus proche poursuivant, joue plus tard contre Heerenveen, mais avec 15 points de retard et quatre matchs à jouer, ne peut plus revenir sur les Ajacides.

Contre Emmen, l'Ajax s'est imposé grâce aux buts de Jurriën Timber (10e), Sébastien Haller (61e), Devyne Rensch (66e) et Davy Klaasen (74e).

L'Ajax avait gagné la Coupe nationale il y a deux semaines, réalisant ainsi le doublé.

L'Ajax avait remporté l'édition 2019 du championnat. L'an passé, le titre n'avait pas été attribué en raison de la pandémie de coronavirus.