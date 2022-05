L'Ajax avait besoin d'un succès pour valider son sacre. Nicolas Tagliafico (19e), Steven Berghuis (33e) et Sebastien Haller, sur penalty pour son 21e but de la saison (38e), mettaient les Lanciers sur la bonne voie en première période. Brian Brobbey (85e) et Edson Alvarez (90e) scellaient le score à 5-0 en seconde période.

Avec 82 points, les Ajacides ne peuvent plus être rejoints par le PSV Eindhoven, qui reste à 4 longueurs après sa victoire 3-2 sur NEC Nimègue.

L'Ajax conserve son titre remporté en 2021 et s'offre un troisième sacre en quatre ans, alors que la saison 2020 avait été arrêtée en raison du coronavirus sans que le titre ne soit attribué.

Ce nouveau sacre clôt de la meilleure manière l'ère Erik ten Hag. L'entraîneur de 52 ans, arrivé en décembre 2017, prendra la tête de Manchester United la saison prochaine.

Battu en finale de la coupe par le PSV, le club amstellodamois ne réalisera cependant pas le doublé comme en 2019 et 2021

Le Celtic s'offre un 52e titre de champion d'Ecosse

Le Celtic a remporté son 52e titre de champion d'Ecosse de football après un partage 1-1 sur la pelouse de Dundee United, mercredi, lors de la 37e journée.

Un point suffisait aux troupes d'Ange Postecoglou pour valider leur titre. Georgios Giakoumakis (53e) plaçait le Celtic sur de bons rails. Dylan Levitt (72e) égalisait, mais cela ne changeait rien en ce qui concerne le titre

Avec 90 points, le Celtic compte 4 longueurs d'avance sur les Rangers, vainqueurs 4-1 de Ross County, alors qu'il ne reste qu'une seule journée à disputer.

Les 'Bhoys' récupèrent ainsi un titre laissé l'an passé aux Rangers après neuf sacres de rang.