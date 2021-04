Une formation qui évolue en USL contrairement à ses deux anciens clubs, l'équivalent d'une division 2 même s'il n'y a pas la possibilité d'accéder sportivement à la MLS étant donné qu'elle est une ligue fermée. Parfait Mandanda avait évolué au sein de ce championnat jusqu'en novembre dernier avec Hartford.

A 33 ans, Lamah découvre son dixième club. Outre ses titres avec Anderlecht, il a notamment gagné la coupe de la ligue avec Swansea en 2013 et a découvert la Liga avec Osasuna et la Ligue 1 avec le Mans. Le joueur est également passé par Roda lors de son début de carrière avant de découvrir la Hongrie et Ferencvaros juste avant son départ vers les USA.