A Leicester City, surprenant 2e de la Premier League cette saison, l'ancien joueur de Genk Wilfred Ndidi a reçu un coup mardi à l'entraînement.

Le Nigérian de 23 ans doit être opéré jeudi. Par conséquent, il sera indisponible pendant au moins quelques semaines, a annoncé mercredi l'entraîneur Brendan Rodgers.

Le milieu de terrain était absent lors de la rencontre de Coupe de la Ligue mercredi contre Aston Villa, où Leicester, avec les Diables Rouges Youri Tielemans et Dennis Praet au coup d'envoi, n'a pas réussi à faire mieux qu'un partage 1-1 à domicile.

Le match retour en demi-finale se jouera fin janvier et Ndidi n'y participera pas. "Avec un peu de chance, Wilfred sera de retour en février. La blessure n'est pas trop grave non plus".