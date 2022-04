A 26 ans, Mike Maignan est en train de terminer sa première saison au Milan AC. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le gardien français a marqué les esprits.Celui qui est également en train de monter dans la hiérarchie en Equipe de France a de nouveau sorti le grand jeu, ce dimanche, face au Torino. De quoi préserver un point pour son équipe (score final: 0-0) et conserver deux unités d'avance sur l'Inter et Naples en tête de Serie A.C'est surtout à la 50e minute, avec une énorme parade sur une lourde frappe de... Mergim Vojvoda (ex-Standard), que Maignan s'est distingué.