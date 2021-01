Habituée du top 5 en Serie A ces dernières saisons, la Roma montre un nouveau visage bien séduisant depuis quelques mois.



La fin de l’ère Pallotta s’est donc terminée par une nouvelle saison sans trophées. Le dernier exercice 2019-2020 réalisé par les Loups sous la présidence de James Pallotta aura néanmoins eu un effet positif pour les supporters romains : le départ de son président. En effet, le milliardaire américain aura fini par plier bagage en vendant le club de la Louve pour 600 M€ aux frères Ryan et Dan Friedkin (Friedkin Group), d’autres investisseurs américains qui auront, dans les mois et années à venir, la lourde tâche de réconcilier la Roma avec ses tifosi, d’assainir les finances de la formation italienne et puis d’avancer dans le dossier du nouveau stade. La "nouvelle" AS Roma ne se fera pas en un jour. C’est évident. (...)