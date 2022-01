Douze points en Ligue 1 et une 20ème place. Deux victoires, douze défaites, 42 buts encaissés pour 18 inscrits... le bilan catastrophique des Verts ne fait que s’alourdir rencontre après rencontre. Depuis 2019, le club le plus titré de France s’enfonce de plus en plus dans le bas de classement. Cette année, les Verts semblent plus que jamais proches de la Ligue 2. Comment ce club historique est-il tombé aussi bas ?



(...)