Les vacances sont finies au Real Madrid. Au programme: tests physiques lundi, et départ ce mardi pour Montréal où l'équipe de Zinédine Zidane entamera véritablement sa préparation. C'était surtout l'occasion d'apercevoir pour la première fois les nouvelles recrues, dont Eden Hazard en tête de gondole. Le Diable rouge est le nouveau "Galactique" du projet madrilène et celui sur qui tous les yeux sont rivés.













Il était donc logique que les journaux pro-Madrid consacrent leur couverture à l'ancien joueur de Chelsea. Le problème, c'est que seules quelques photos visibles sur le site du Real Madrid ont été publiées, dont une seule d'Eden Hazard. Pas suffisamment pour espérer en tirer quelque chose. Du coup, pour proposer une couverture un peu attractive, il a fallu bricoler.





Le journal AS a donc utilisé une photo de... Karim Benzema pour en faire un montage avec le visage d'Eden Hazard, ce qui n'a pas échappé aux internautes les plus avisés. Sens du détail: les graphistes ont même été jusqu'à ajouter numériquement le tatouage au bras joueur belge. Plus vrai que nature !





© AS/Real Madrid