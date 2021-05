L'Atlético Madrid de Carrasco, passeur décisif, renverse Osasuna et reste en tête de la Liga à une journée de la fin (VIDEO) Championnats étrangers La Rédaction Le Real Madrid, avec Eden Hazard durant 15 minutes, s'est également imposé.

L'Atlético Madrid a eu très chaud, ce dimanche. Menés par Osasuna à dix minutes de la fin de rencontre pendant que le Real Madrid dominait l'Athletic Bilbao, les Colchoneros sont parvenus à renverser le match pour rester en tête de la Liga. Yannick Carrasco et ses équipiers seront donc sacrés champions d'Espagne dimanche prochain en cas de victoire à Valladolid, qui jouera pour son maintien.



Du côté du Real, Thibaut Courtois a eu la bonne idée de signer une nouvelle clean sheet face à l'Athletic Bilbao. Résultat: le Real s'est imposé grâce à un but de Nacho et a pris trois précieux points qui les maintiennent dans la course au titre.



Eden Hazard a disputé les 15 dernières minutes de la rencontre, obtenant plusieurs coups francs et participant activement à la sauvegarde de ce petit but d'avance.



Battu par le Celta Vigo, le FC Barcelone a pour sa part dit adieu au titre et devra se battre pour sauver sa troisième place.